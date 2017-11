Trafic de visa : Matar Seck, le manager de Coumba Gawlo, arrêté par la Dic

Interpellé par la Dic sur une affaire de trafic de visa, le collaborateur, par ailleurs frère de l’artiste, est en détention depuis vendredi dernier. Notre source qui estime que le dossier arrive aujourd’hui devant le Procureur, renseigne que c’est suite à une affaire de visa qui a mal tourné que les éléments de la Dic, saisis par l’ambassade de France, ont procédé à son interpellation. Dans cette affaire que nous suivons de près, le mari de Fama Thioune n’est pas le seul mis en cause, car deux autres complices dans le deal sont eux aussi arrêtés.





Cette affaire prise très au sérieux par la Dic pourrait avoir des ramifications dont la moindre serait l’implication de Coumba Gawlo même si jusqu’à présent, rien dans le dossier n’indique que la chanteuse était au courant du montage fait par son frère et manager. Nous y reviendrons plus amplement…