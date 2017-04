Trafic de drogue et contrebande : Une nigériane condamnée à 10 ans de prison ferme

La chambre criminelle de Kaolack n’a pas été tendre avec Estyehr Okofor poursuivie pour trafic intérieur de drogue et contrebande. Mère d’un enfant né dans les liens de la détention, de nationalité nigériane, la prévenue a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés. Elle argue que la drogue a été introduite dans son sac. Malgré ses dénégations, elle a été reconnue coupable et condamnée à 10 ans de prison. Elle avait été arrêtée en 2015 alors qu’elle était à six mois de grossesse.