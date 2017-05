Trafic de drogue : Saisie de 123,2 kilogrammes de chanvre indien, une dame interpellée

L’Ocrtis et le Commissariat de Police de « Jaxaay » ont opéré une saisie de 123,2 kilogrammes de chanvre indien ce week-end. Selon un communiqué du Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale, c’est le samedi 13 mai 2017, aux environs de 14 heures 30minutes, que les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès (BRS-TH) de la Direction de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (DOCRTIS), après plusieurs jours d’investigations au sujet d’un trafic de chanvre indien qui se faisait sur l’axe Ngoudiane –Khombole- Kaba, à Thiès, ont appréhendé deux individus. Un certain A. NDIAYE, alias « Pa Laye » âgé de 55 ans, se disant cultivateur, domicilié à Kaba et M. DIOUF, âgé de 70 ans, se disant cultivateur, domicilié à Kaba. Interpellés, les susnommés ont été trouvés porteurs de soixante (60) blocs de chanvre indien d’un kilogramme chacun, contenus dans trois sacs.

Selon la même source, la Brigade de recherches du Commissariat de Police de Jaxaay, a su exploiter un renseignement anonyme faisant état d'un trafic intense de chanvre indien aux Parcelles Assainies de Keur Massar. Transportés sur les lieux indiqués aux fins d’investigations, ils ont interpellé deux individus dont une dame en possession de soixante-deux kilogrammes (62Kg) de chanvre indien soigneusement dissimulés dans deux sacs entreposés dans une salle de bain.

Des enquêtes ont été ouvertes et les mis en cause, placés en garde à vue.