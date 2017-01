Trafic d'influence : Il rejoint en prison celui qu'il était censé en faire sortir

Selon Vox Populi, pour avoir promis de faire libérer en 48h un détenu qui était condamné à cinq ans d’emprisonnement et empoché l’argent des parents de ce dernier, Amadou Diop qui « travaille» depuis 38 ans au tribunal de Dakar, a été envoyé en prison.

Jugé pour faux et usage de faux et escroquerie, le septuagénaire avait en effet, réclamé 500 000 francs CFA au plaignant. Mais à la barre, le prévenu a essayé de tirer la couverture sur lui, en indiquant qu’il n’était pas demandeur, même s’il a avoué avoir reçu cette somme...