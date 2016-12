Toutes les conditions seront réunies pour une bonne CAN (ministre)

Le ministre des Sports, Matar Ba a assuré, dimanche à Fatick, que toutes les "conditions seront réunies" pour permettre à l’équipe nationale de football d’aborder "sereinement" la 31e Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui va se tenir du 14 janvier au 5 février au Gabon.



"Nous avons déjà évalué notre budget et toutes les conditions seront réunies pour permettre à notre équipe nationale d’aborder sereinement cette CAN" a-t-il dit à la presse à l’issue de la finale de la coupe du maire qui a opposé l’Asc Yaakaar à l’Asc Sangomar (2-1).



Selon lui, "depuis que le président Macky Sall (…) nous a mis à la tête du département des Sports, nous nous battons tous les jours pour respecter ses instructions qui nous demandent de mettre nos athlètes dans d’excellentes conditions".



C’est dans ce sens qu’une mission a été envoyée au Congo Brazzaville pour voir le camp d’entraînement des Lions mais aussi au Gabon, a dit le ministre, rassurant que "toutes les dispositions sont prises pour la délégation du Sénégal".



"Quand je dirige une délégation, je prends en main les choses et je veux mettre l’ensemble des sénégalais qui participeront à cette belle fête dans de bonnes conditions pour pousser l’équipe nationale à la victoire finale" a soutenu Matar Ba.



Le ministre des Sports demeure convaincu que le Sénégal qui dispose de ressources humaines sur le plan sportif peut remporter cette coupe d’Afrique tant souhaitée par le peuple.



Le Sénégal est logé dans le groupe B avec l’Algérie, de la Tunisie et du Zimbabwe.

"C’est possible parce que nous avons les valeurs, nous avons une équipe qui peut (gagner) quand elle veut et nous nous battrons pour que l’équipe puisse aller de l’avant (…) parce que nous rêvons tous d’une coupe d’Afrique des nations" a dit M. Ba.



Revenant sur la manifestation du jour, Matar Ba, par ailleurs maire de Fatick a estimé que "la coupe du maire est un moment fort de communion entre le conseil municipal et la jeunesse de Fatick. C’est pourquoi nous avons déployé tous les moyens pour faire de Fatick la capitale du sport".



"Nous avons assisté à du bon football, à une belle manifestation, une belle mobilisation sportive mais également culturelle" a-t-il soutenu.



Ont pris part à cette manifestation sportive les ministres Mbagnick Ndiaye et Diène Farba Sarr, d’anciens internationaux de football, les lutteurs Modou Lo et Eumeu Sène, le 12 ème Gaindé, etc.