Toussaint et Magal : Macky Sall salue "la cohabitation de toutes les communautés religieuses"

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a salué lundi "la qualité du dialogue et de la cohabitation de toutes les communautés religieuses du Sénégal", a-t-on appris de source officielle.



Il évoquait, au cours de la réunion du Conseil des ministres, la fête de la Toussaint, une fête chrétienne le premier novembre de chaque année, peu avant le magal 2017, prévu le 8 novembre.



Cette dernière manifestation religieuse, également annuelle, commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, une des principales confréries musulmanes sénégalaises. Le magal draine chaque année plusieurs milliers de fidèles du Sénégal et de partout à travers le monde.



A l’entame de sa communication, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, Macky Sall a réaffirmé, "à l’occasion de la célébration de la Toussaint, la solidarité de la nation à la communauté chrétienne", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



Il dit prier "pour nos disparus, tout en saluant la qualité du dialogue et de la cohabitation de toutes les communautés religieuses du Sénégal".



"Abordant les préparatifs de la 123ème édition du Magal de Touba qui sera célébrée le 8 novembre 2017", il a selon la même source invité le gouvernement "à prendre toutes les dispositions requises pour assurer le bon déroulement de cette manifestation religieuse d’une dimension internationale exceptionnelle, en veillant à la sécurité des personnes et des biens, notamment à la sécurité routière et à l’hygiène publique".



Le président de la République a ainsi annoncé aux membres du gouvernement qu’il se rendra "dans les prochains jours à Touba, pour effectuer une visite de courtoisie au Khalife général des mourides et présenter ses vœux de bonheur et de succès à toute la communauté mouride".