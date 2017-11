Toussaint 2017 : La communauté catholique du Sénégal a célébré ses saints à la Cathédrale de Dakar.

La fête de la Toussaint 2017 a été célébrée aujourd’hui à la cathédrale de Dakar et sur l’ensemble du Sénégal. Comme chaque 1er Novembre, la fête de tous les saints est magnifiée par la communauté catholique du Sénégal. A cet effet, l'abbé Jacques Mendy est revenu sur le sens et l’importance que revêt cette journée de commémoration et de prières.