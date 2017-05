« Tous les partis qui sont dans Benno Bokk Yakaar gardent leur identité » (Serigne Mbaye Thiam)

Désigné comme porte parole du jour lors de la 8ème session thématique qui a pour thème « Elections législatives 2017 : enjeux et défis », le ministre Serigne Mbaye Thiam a tenu à préciser que tous les partis qui sont dans « Benno Bokk Yakaar » gardent leur identité.

«Quand on est dans une coalition, on travaille dans la solidarité et la concertation. C’est la raison pour laquelle sur ces questions là, nous avons pensé inviter d’autres responsables membres d’autres partis de la coalition pour pouvoir s’entretenir avec nos militants », a-t-il déclaré.

D’en rajouté : « si au niveau du PS, il y avait certains partis qui pensaient que le PS était un mouvement de soutient ou que le PS ne devait pas aller en coalition, aujourd’hui la façon dont ils veulent aller en législatives donnent raison sur le fait qu’on est dans l’air des coalitions parce qu’ils ne sont pas partis pour conduire quelques choses mais pour être dans les coalitions ».