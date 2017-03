Tournoi qualificatif Zone 2 (phase retour) – Les Lions prêts pour la « guerre »

« L’objectif, c’est de défendre les couleurs de la Nation et nous sommes prêts à aller à la guerre », a lâché le capitaine de l’équipe nationale du basket hier, lors de la rencontre des Lions du basket avec le directeur de cabinet du ministère des Sports. Par cette phrase laconique, mais suffisamment révélatrice de l’état critique dans lequel se trouve le Sénégal dans ce tournoi qualificatif de la Zone 2, Malèye Ndoye mesure tout l’enjeu de la situation. « Nous sommes conscients de ce qui nous attend. Nous nous sommes bien préparés. Nous allons jouer collectivement conformément aux recommandations du président de la Fédération (Babacar Ndiaye, ndlr) et du coach (Dame Diouf, ndlr). Il n’y aura pas de héros. On aura la victoire ensemble », a-t-il rassuré. Le Sénégal se lance dans une opération rachat après le fiasco à la phase aller du tournoi de la zone 2 qualificatif à l’Afrobasket 2017 prévue au Congo.



Les Lions avaient perdu deux de leurs trois matches à Bamako, le week-end dernier. De son côté, le président de la Fédération sénégalaise de basketball, avec un optimisme mesuré, croit que l’heure n’est plus aux discours, mais à l’action.



Programme



Aujourd’hui



16h30Mali – Cap-Vert



19hSénégal – Guinée



Demain



16h30Guinée – Mali



19hSénégal – Cap-Vert



Dimanche



16h30 Cap-Vert – Guinée



19hMali – Sénégal

EnQuête