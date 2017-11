Tournoi féminin de montée en D1 : Saltigué sacré avec un parcours sans faute

Cette finale a tenu toutes ses promesses. Outre l’ambiance sonnée par les supporters des deux équipes, le spectacle était au rendez-vous. Finalement, Saltigué a pris le meilleur sur ISEG, signant ainsi un parcours sans faute après ses victoires en phase de poules devant CEMT de Ziguinchor (68-36), Us Rail (66-31), Louga BC (53-40) et Pikine BC (53-39) en demi-finales.



Maitresses de la possession lors de la finale, les joueuses de Saltigué prennent nettement le dessus sur leurs homologues de l’ISEG, remportant les deux premiers quarts temps (8-5 et 19-14). Dépassés par la tournure des évènements, ISEG sonne la révolte et égalise dans le 3ème quart (30-30). C’est sans compter avec la détermination de Saltigué, qui plie la rencontre sur le score de 43-38.







En plus d’avoir remporté le titre, Saltigué empochera 1 million FCFA. Les rufisquoises sont aussi l’équipe la plus fair-play avec, cerise sur le gâteau, les distinctions de meilleure joueuses (MVP) et de marqueuse décernées à « sa » meneuse Marieme Diouf. Pour la nouvelle saison dont le démarrage est prévu en janvier, Saltigué et l’Iseg seront les promus du championnat féminin.



