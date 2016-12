Tournoi de football : Proxim’Jeunes à la rescousse de la petite catégorie

Soucieux du devenir des jeunes, Proxim’Jeunes, en collaboration avec la ligue de football de Dakar organise un tournoi des petites catégories les 26 et 28 décembre prochain au stade Demba Diop. Les finales se joueront le 07 janvier. L’événement est parrainé par le Directeur général des Impôts et domaines, Cheikh Ahmed Tidianei Bâ.

Parent pauvre du football sénégalais même si ces dernières années des améliorations ont été notées, la petite catégorie sera à l’honneur les 26 et 28 décembre prochain au Stade Demba Diop de Dakar. C’est à l’initiative de l’association Proxim’Jeunes qui se fera accompagner par la Ligue professionnelle de Dakar.

Face aux journalistes ce samedi 24 décembre à la place du souvenir africain, les organisateurs ont tenu à lever le lièvre sur les tenants et les aboutissants de cet événement. À en croire le chargé de communication de Proxim’Jeunes, ce tournoi matérialise la vision de cette association qui a toujours œuvré pour l’éclosion des jeunes, mais aussi des femmes.

Revenant sur le programme, Gallo Thiam explique que pour sa seconde édition, le Tournoi de l’Avenir mettra aux prises 16 équipes, notamment les minimes et les benjamins issus des districts Dakar, Pikine, Guédiawaye, Pikine, Rufisque et Bargny. Et d’ajouter que les finales se joueront le 07 janvier, avec à la clé de belles récompenses pour les écoles de football qui accéderont en finale.

Le Directeur général des Impôts et Domaines a été choisi pour parrainer ce tournoi. Un choix loin d’être fortuit, car à se fier aux explications de Gallo Thiam, Cheikh Tidiane Bâ est un féru de football en plus d’avoir un intérêt particulier pour le développement.