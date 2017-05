Tournoi de Chine : Deuxième défaite des Lionnes (100-63)

Les Lionnes ont bien démarré le premier quart temps avec 9 points de Ramata Daou. Le Sénégal est cependant derrière la Chine avec un retard de six points (17-11). Les chinoises vont revenir avec beaucoup de rythme pour imposer un 10-2 (27-13) après trois minutes. Le Lionnes complétement étouffées ne mettront que quatre points. 31-15 à la pause.



Ramata Daou très en verve dans cette partie va tenter de relancer les Lionnes. Elle enchaînera six points au retour des vestiaires (42-24). Le 3e quart aura d’ailleurs été le meilleur du Sénégal puisque c’est par un point seulement que la Chine nous aura devancé (13-12). Les Chinoises finiront par corser leur jeu et remporter le match par 65-36. Deuxième défaite des Lionnes en autant de sortie. L’intérieure Sénégalaise Ramata Daou, excellente dans cette partie, termine avec 17 points pour 30 minutes.



