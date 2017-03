Tournoi Zone 2 : Malèye Ndoye et Xan D'Almeida arrivés en renfort

"Malèye Ndoye et Xan d’Almeida sont arrivés ce soir", lundi, a déclaré cette source fédérale selon laquelle Alces Badji et Moïse Diamé sont également attendus prochainement pour prendre part à la manche retour du tournoi de la zone 2, prévue à Dakar du 24 au 26 mars.



Le Sénégal qui partage la poule unique de la zone 2 avec le Mali, la Guinée et le Cap Vert, a terminé à la dernière place de la manche aller de ce tournoi de qualification dont la phase aller s’est jouée à Bamako (17, 18 et 19 mars).



Les Lions, avec une seule victoire et deux défaites, comptabilisent 4 points, derrière le Cap Vert (4 points), la Guinée (5 points) et le Mali (5 points).



A l’issue de six journées de compétition prévues, manches aller et retour, ce tournoi va désigner les deux représentants de la zone au prochain Afrobasket prévu en août au Congo.





APS