Tournoi UFOA: L'US Gorée bat le Barrack Y. Controllers et se qualifie en finale (Tb 5-4)

L’US Gorée a gagné ce soir au stade Demba Diop le Barrack Y. Controllers. Les insulaires ont dominé la rencontre par tir au but. Ils se qualifient en finale du tournoi de l’UFOA. Pour l’autre demi-finale, l’As Tanda (Côte d'Ivoire) a battu All Stars (Ghana) (3-0 ).



La finale va se jouer ce dimanche. Gorée va affronter l’As Tanda (Côte d'Ivoire). Le Barrack Y. Controllers et All Stars (Ghana) vont disputer le même jour la troisième place.



wiwsport