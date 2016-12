Tournée politique du Président de l'APD Thierno Lo dans les 7 communes de Darou Mousty, Touba et Mbacké

Le Président de l'APD, l'ancien ministre Thierno Lô, a effectué une tournée dans les 7 communes de

l'arrondissement de Darou Mousty, de Touba et de Mbacké. Il a clôturé par un mega meeting à Darou Mousty où les questions suivantes ont été abordées :

_ l'inscription sur les listes électorales qui a permis au Président de l'Alliance de sensibiliser les militants et de demander aux autorités administratives d'augmenter les commissions car celle qui est à Darou Mousty ne prend que 50 personnes par jour et il faut se présenter à partir de 00 heures.



_Le problème de la Gambie dont le Président Thierno Lo a fustigé le comportement de Yaya Jammeh et marqué son opposition à une intervention militaire du Sénégal car c'est la communauté internationale à travers la CEDEAO qui doit régler cette situation en Gambie.



_L'Alliance pour la Paix et le développement à travers son Président, a réitéré son soutien au Président Macky Sall et à son Gouvernement pour l'ambition et les réalisations à même de baliser la route vers l'émergence.



C'est ainsi que Thierno Lô a demandé a ses militants d'adhérer à la politique du Président Macky Sall car l'opposition ne présente aucun programme alternatif. L'occasion a été saisie aussi pour parler des élections législatives et ce fut une opportunité pour le President de l'APD de requinquer les troupes mais aussi d'insister sur le fait que l'APD ira seule aux élections législatives si ses choix risquent de gêner d'autant plus que leur légitimité n'est plus à démontrer, comme en atteste la forte mobilisation des responsables.

Le Président a tenu à remercier les responsables des 7 communes de l'arrondissement et plus particulièrement les militants de Mbacké et de Touba pour l'accueil et la sincérité des propos. Le ministre Thierno Lô a promis de transmettre au Président Macky Sall leurs doléances pour améliorer les conditions d'existence...