Tournée nationale : Le PDS dans les régions de Thiès

Après la région de Dakar, la délégation du comité directeur poursuit sa tournée nationale dans la région de Thiès. Selon une note qui nous a été transmise, la délégation sera successivement dans les départements de Tivaouane, Thiès et Mbour les 5, 6 et 7 janvier 2017. La délégation ira à la rencontre des responsables et militants à la base pour échanger sur la réorganisation et la relance des instances de base.