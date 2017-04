Tournée en Amérique Latine: Serigne Habib Sy Mansour revisite la vie et l'œuvre du fondateur de la Tidjaniyya au Brésil et en Argentine du 30 Avril au 2 Mai 2017

La communauté Sénégalaise vivant en Amérique latine, organise la première édition des journées Seydina Cheikh Ahmad Tidjane Cherif (RTA) , fondateur de la Tariqa Tidjaniyya, ce Dimanche 30 Avril à Sao Paulo rue du 7 Avril, et le Mardi 2 Mai 2017 en Argentine à l'hôtel Bauen, sous l'égide du Khalif Général des Tidianes Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et de l'ensemble des foyers Tidianes.



Pour une première, la Dahira Moutahabina Filahi initiatrice de l'événement entend à travers ces deux journées, qui seront présidées par Serigne Habib Sy Mansour Ibn Serigne Mansour Sy Borom Daara Ji, magnifier la contribution de la Tijaniyya, confrérie de Paix et de cohésion sociale, face à la montée de l'extrémisme dans le monde.



À l'instar de ses voisines d'Amérique du Nord, les États-Unis et Canada, la population d'Amérique latine est ethniquement diversifiée. La religion prédominante en Amérique latine est le christianisme, principalement le catholicisme.



Bien que l’Europe, si dure à atteindre pour cette jeunesse, soit encore l’option privilégiée, l’Amérique latine est considérée par un nombre croissant d’Africains comme un nouvel eldorado. En Argentine, principalement à Buenos Aires, la capitale, on assiste à une immigration en provenance d’Afrique de l’ouest depuis une quinzaine d’années. Ils seraient entre 5 000 et 10 000, en majorité des Sénégalais, qui ont réussi à travers la diversité culturelle du pays de la Teranga, à importer sur ce sol, l'islam soufi, incarné par les saints hommes du Sénégal.



Asfiyahi.Org