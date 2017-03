Tournée économique du Chef de l'Etat Macky Sall au Fouta : le pari de la mobilisation gagné par Amadou Samba Kane Maire de Ounaré

La région de Matam a été la dernière étape de la tournée économique du Chef de l'Etat démarrée depuis Le 5 mars à Louga. C'est une occasion pour le Président de la République d'évaluer et de poursuivre les différents chantiers entamés dans le cadre du Plan Sénégal émergent(PSE). La population de Matam et particulièrement du département de Kanel s'est mobilisée dans une ambiance carnavalesque pour lui réserver un accueil enthousiaste.

L'étape du département de Kanel est particulière car marquée par la sourde gueguerre fratricide entre les camps de Harona Dia et celui des pros Farba Ngom. Ainsi, on a noté un peu partout des échauffourées entre partisans.Donc ,tout au long du trajet du cortège présidentiel , de Sinthiou Bambambé, Dendory, Ounaré, Orkodieré, des militants hystériques ont rivalisé d'ardeur et d'engagement pour rehausser l'image de leurs responsables locaux comme le ministre Mamadou Talla, Daouda Dia et autres. Dans ce registre, le maire et Directeur général de la LONASE Amadou Samba kane s'est brillamment illustré.Très tôt dans la matinée, Il a déployé d'immenses ressources humaines et matérielles pour occuper les principaux artères du parcours jonchant sa commune. Ainsi , dira t'il ' les populations ont bravé cette chaleur d'étuve pour remercier le Chef de l'Etat qui a bien voulu réaliser les ponts de Bosséyabé et de Ounaré Ganguel Soulèye .Ces ouvrages vont désenclaver toute cette zone jadis isolée pratiquement pendant une bonne période de l'année. Mieux encore, la construction et l'équipement du centre de santé moderne de Ounaré amélioreront sans nul doute le cadre de vie et la santé des villages environnants du Dande Mayo. La reconstruction de la route RN2 reliant Ndioume, Ourossogui et Bakel va renforcer les échanges commerciaux internationaux entre le Sénégal et le Mali.