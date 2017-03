Tournée économique dans le nord du Sénégal : L'hommage exceptionnel de Macky Sall aux femmes de Saré Liou et des villages environnants

Choix ne pouvait être plus judicieux. Le président de la République a attendu le 08 mars pour offrir aux femmes de la région de Matam des équipements à même de les soulager dans leurs travaux ménagers. La cérémonie de remise de ce matériel ô combien important pour les femmes a eu lieu à Sare Liou, dans le département de Matam. Ainsi, 121 moulins à mil, 89 décortiqueuses à mil, 35 décortiqueuses et 16 batteuses à riz ont été distribués aux femmes de 108 villages, soit 16 communes du département de Matam pour 219 274 personnes impactées. Ces équipements qui ont été acquis dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) ont coûté globalement 437 350 000 FCFA. Les emplois directs qui seront créés sont estimés à 108. En eau-multivillages, Saré Liou a été doté d'un forage exploité à 40m3/h avec un château de 200 m3 à 20 m sous radier alimentant les villages de Saré Liou, Darou Salam, Gourel Diery et Paris. La population ayant accès à l'eau potable est estimée à 5000 personnes, selon le président de la République qui ajoute que le système dispose de six bornes fontaines, de deux abreuvoirs et d'une prise charrette. Après la cérémonie au cours de laquelle le chef du village de Saré Liou et son épouse se sont succédé au micro pour remercier le chef de l'Etat, ce dernier a fait cap sur Bokidiawé pour inaugurer une unité de transformation du riz de la valée.