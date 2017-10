Tournée dans les structures de la Petite enfance de la banlieue : Le satisfecit de la ministre Ramatoulaye Guèye Diop à Thérèse Diouf Faye

Ce mardi 17 octobre, le ministre de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'enfance s'est rendu dans la banlieue dakaroise pour prendre le pouls des travaux de construction des Cases des Tout petits de Yeumbeul Nord et de Ndiarème Limamoulaye. Ramatoulaye Guèye Diop a aussi visité la Case des Tout petits de Tawfekh Yaakaar à Tivaouane Peulh, une structure ayant ouvert ses portes en Octobre 2015. Au terme de son périple, la nouvelle ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance a décerné un satisfecit à la directrice de l'Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits.