Tournée dans le Fouta : Thierno Alassane Sall recueille les déceptions des populations

Le président du mouvement La République des valeurs, Thierno Alassane Sall poursuit son périple dans la Fouta. L’ancien ministre de l’Energie de Macky Sall est en tournée pour implanter son mouvement dans les coins les plus reculés du Sénégal. Thierno Alassane Sall et sa délégation ont effectué des visites privées à Sinthiou Dangdé avant de s’entretenir avec Mamadou Sidiki Sakho, leader de la résistance à la cession des terres de Dodel au groupe Adhoa. La délégation de la République des Valeurs s’est rendu également à Marda, sur l’autre rive du Doué où elle a été bien accueillie par les populations. Ces dernières n’ont pas manqué d’exprimer leur déception du régime de Macky Sall qui est en train de spolier leurs terres. Les populations ont confié à leur hôte du jour leurs craintes de voir l’école fermée faute d’enseignants. Pour une école de six salles de classe, il n’y a que deux enseignants, les autres sont redéployés. Ensuite, la caravane a fait cap sur Dara Halaybe pour rendre une visite de courtoisie au Khalife Thierno Nourou Ly. La caravane de La République des Valeurs s’est arrêtée aussi à Pathé Galo, Guédé Wouro, Guia, Donaye Walo avant de tenir un meeting à Diatar. La journée a été clôturée par une réunion à Podor.

L'As