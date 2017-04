Tournée auprès des familles layènes : Mame Mbaye Niang salue les efforts de l'État

Le ministre de la jeunesse et de la citoyenneté était aujourd'hui en tournée auprès des familles religieuses dans la cité des layènes pour réitérer son engagement à accompagner les jeunes et saluer les efforts de l'État.

Il a profité de cette tournée qu'il considère comme une marque de considération envers le peuple pour délivrer un message de paix.

" C'est notre devoir de parler avec la population, cependant si certains le font par des meetings ou autre chose, nous notre but serait de se mobiliser, de discuter et nous sommes dans cette lancée ", dira t-il ...