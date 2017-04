Tournée auprès des familles layènes : Cheikh Mbacké Laye encourage Macky Sall en demandant aux jeunes de croire en Dieu

Dans la tournée qu'il a effectuée aujourd'hui auprès des familles religieuses à Cambérène et Yoff, le ministre de la jeunesse Mame Mbaye Niang était chez le fils de l'actuel khalife des layènes, Cheikh Mbacké Laye qui a encouragé le président de la République et demandé à tout un chacun de croire en Dieu et d'avoir la conscience tranquille, car Dieu seul sait ce qu'il fait ...