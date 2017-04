                          Touche pas à la Corée du Nord !

Après l’agression inqualifiable de Washington contre la Syrie, accusée sans preuve d’usage d’armes chimiques, l’alignement inconditionnel de Paris, Berlin et Londres, derrière cette intervention unilatérale, encourage Trump à récidiver avec la Corée du Nord.

Les hommes et femmes épris de paix dans le monde regrettent cette France de Chirac, qui s’était fortement opposée à Washington contre tout recours unilatéral à la force pour « punir Sadam » accusé, sans preuves aussi, de détention, « d’armes de destruction massive » !

Le Conseil de Sécurité US croit que, comme avec la Syrie où la Russie n’a pas voulu rentrer en guerre avec Washington, la Chine ne le ferait pas aussi, avec la Corée du Nord.

Il considère, en outre, que, comme avec la destruction par des « armes atoniques » de Hiroshima et de Nagasaki sans aucune conséquence économique ou pénale, il obtiendra, avec des « armes nucléaires », la reddition de ce qui resterait de la Corée du Nord, comme le Japon le fit, sans conséquence sur le risque de guerre thermonucléaire mondiale !

Avec une telle mentalité et une telle impunité, après la Corée du Nord, pourquoi Trump ne va-t-il pas s’attaquer à la Russie, sous prétexte de son occupation de la Crimée, pour se réconcilier avec les Russophobes d’Amérique et d’Europe qui lui pourrissent la vie avec ses « prétendues connections russes » depuis son élection à la Maison Blanche ?

L’irresponsabilité manifeste de Paris, Berlin et Londres, à cause de leur réelle aversion envers la Russie que l’on croyait être exclusivement motivée par l’anti communisme, rappelle, à cet égard, leur irresponsabilité par rapport à Hitler qui a fortement favorisé le déclenchement de la deuxième guerre mondiale !

Ils ont tout fait pour encourager OBAMA à procéder à une « guerre nucléaire limitée » contre la Russie, qu’aurait certainement déclenchée Hillary Clinton, si elle était élue à la place de Trump.

Maintenant, Ils encouragent de toutes leurs forces Trump à aller dans ce sens, en le soutenant, les yeux fermés, et toute conscience éteinte !

La crise du système capitaliste mondiale à son stade actuel de financiarisation mondialisée, ne trouve à leurs yeux, par désespoir, que dans une sortie par une guerre contre la Russie, qui serait inéluctable, si Trump attaque la Corée sans que les USA en payent le prix fort.

Il faut arrêter Trump avant qu’il ne soit trop tard, en dénonçant fortement, en Europe et partout dans le monde, la lâcheté de Paris, Berlin et Londres!!

Pékin, à son tour, est interpellé par toutes les forces éprises de paix dans le monde, pour mener des actions de fortes dissuasions contre toute attaque de la Corée du Nord, afin que cette péninsule ne soit pas le départ d’une folle escalade vers une troisième guerre mondiale qui serait cette fois –ci, nucléaire , donc fatale pour l’Humanité ».

Développons une forte chaîne de solidarité mondiale autour de la Corée du Nord contre toute agression de Washington !

Touche pas à la Corée du Nord !

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL