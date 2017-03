Touba : Une bande de cambrioleurs arrêtés par les limiers

Quatre individus ont été arrêtés à Touba pour association de malfaiteurs, vols avec effraction, commis la nuit. Selon un communiqué de la Police, il s’agit de M. NDIAYE, alias Dane, âgé de 24 ans, né à Dakar, marchand, domicilié Touba Alieu, C. SYLLA, âgé de 21 ans, né à Dakar, marchand domicilié à Touba Gouye Mbind, B. NDAO, âgé de 22 ans, né à Touba, maçon domicilié à Touba Niary Pneu, ce dernier chef de bande a été appréhendé à Mbour en compagnie de Cheikh SYLLA et enfin P. DIOP, âgé de 23 ans, né à Mbacké, électricien, domicilié à Touba Poulailler. Arrêtés dans la nuit du 08 mars au 09 mars 2017, entre 20 heures et 03 heures, par les hommes du commissaire Modou DIAGNE du commissariat spécial de Touba les fouilles effectuées dans les chambres du nommé B. NDAO successivement à Touba et à Mbour, ont saisi également une grande cisaille, deux (02) arrache–clous, une (1) corde, une (01) tirelire métallique fracturée et un (01) téléviseur écran plat. Un autre téléviseur écran plat a été aussi saisi chez l’autre nommé M. NDIAYE.La bande selon le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale qui a, à son actif, plusieurs cambriolages, était recherchée. Son principal receleur M. NIANG, a été déféré lui le 13 Décembre 2016 pour recel et association de malfaiteurs. Il avait formellement cité le nommé B. NDAO comme étant celui qui lui a vendu les seize(16) téléviseurs écrans plats saisis par devers lui lors de son interpellation. Le dossier, conclut la source, est d’ailleurs en instruction au Tribunal de Grande Instance de Diourbel.