« Touba Tranquille » : Une localité au banc des oubliettes dispose désormais d’une école élémentaire

Pour une première, un ministre Sénégalais quitte Dakar pour se rendre à « Touba Tranquille » (une localité située à 500 km de la Gambie). Une localité qui était depuis longtemps sous le contrôle des rebelles. Et c'est en Février 2016, pour une première visite, que le ministre Serigne Mbaye Thiam a décidé de transformer leurs abris provisoires en salle de classe pour permettre aux enfants de cette localité de bénéficier d’une bonne éducation.

Le ministre pour une deuxième visite hier, en a profité pour inaugurer l'école élémentaire. Cette bâtisse permettra aussi aux jeunes Gambiens de bénéficier d’une formation scolaire de programme Sénégalais. L’école dispose même d’un puits qui va permettre aux élèves de s’approvisionner en eau.

Cette localité située à quelques pas de la Gambie et qui se trouve dans le Territoire Sénégalais, utilise le Dalasi (la monnaie Gambienne). « Touba Tranquille » rencontre de nombreux problèmes, ne disposant ni de poste de santé, ni de marché, le réseau de communication devient inaccessible. Le commerce se fait en Gambie et la population utilise la langue « socé » pour communiquer avec les Gambiens afin de tisser de bonne relation. Route non goudronnée, cette localité était zone de menace à cause de la rébellion raison pour laquelle elle était au banc des oubliettes.

La paix s’y installe petit à petit aujourd’hui, les habitants de « Touba Tranquille » désirent que l’Etat les aide en réfectionnant leur localité afin qu’ils puissent disposer d’un poste de santé, d’un forage, d’un marché et même d’une route goudronnée. Elle demande aussi que le réseau de communication devienne plus accessible pour une bonne communication.