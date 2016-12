Touba : Me El Hadj Diouf demande au chef de l'État de ne pas intervenir en Gambie

La situation en Gambie constitue l'une des plus grandes préoccupations du leader du PTP. De Touba où il s'est rendu pour présenter ses deux propositions de loi sur la parité et sur la peine de mort, Me El Hadj Diouf a profité de son séjour dans la ville sainte pour inviter officiellement le président de la République, M. Macky Sall " à ne pas intervenir militairement en Gambie. " En effet, selon lui, " la Gambie et le Sénégal ne font qu'un seul et même peuple. Une guerre aura des conséquences désastreuses. De Touba, je lance un appel au chef de l'État de toujours privilégier le dialogue! "