Tottenham et Dele Alli arrêtent Chelsea

Les hommes d'Antonio Conte n'ont pas battu le record d'Arsenal de treize succès consécutifs en une saison, mais ils conservent toutefois une solide avance en tête du classement. Les "Blues" (49 pts), qui n'avaient plus perdu en championnat depuis le 24 septembre, disposent encore de cinq longueurs d'avance sur Liverpool (44 pts) et devancent Tottenham et Manchester City de sept points (42 pts).



Chez eux, les "Spurs" ont fait la bonne opération en se relançant dans la course à la Ligue des champions, voire au titre, en enchaînant une cinquième victoire de suite. Ils ont même peut-être un peu effacé l'humiliation de la saison passée, lorsque les hommes de Mauricio Pochettino avaient vu leurs rêves de titre s'envoler après un match nul électrique à Chelsea en fin de saison.



Mais Harry Kane l'avait déclaré dans la semaine: cette saison Tottenham est "plus grand, plus fort, meilleur et plus expérimenté" que la version de mai 2016, qui avait récolté neuf cartons jaunes à Stamford Bridge. "Nous ne voulons pas être l'équipe qui a laissé Chelsea battre le record", avait déclaré l'attaquant après la victoire à Watford (4-1) le 1er janvier. C'est chose faite grâce à deux buts de son coéquipier en équipe d'Angleterre Dele Alli.



Alli: trois matches, six buts

Le milieu offensif aura vécu des fêtes exceptionnelles pour ses 20 ans: ce doublé contre Chelsea est le troisième en une semaine après ceux réussis contre Southampton (4-1) mercredi dernier puis celui contre Watford samedi (4-1). Le premier but est intervenu dans le temps additionnel d'une première période tendue et engagée, légèrement dominée par Tottenham, grâce notamment au travail incessant des milieux Dembélé et Wanyama.



Alli a d'abord porté le White Hart Lane à ébullition en reprenant de la tête une centre d'Eriksen au deuxième poteau. Le jeune Anglais a placé une tête croisée précise, tout juste hors de portée de Courtois (1-0, 45e+2). Chelsea a bien essayé de réagir en début de seconde période, mais Costa n'a pas trouvé de faille chez Lloris (48e), puis Hazard, de près, n'a pas trouvé le cadre (49e) et Moses n'a pas trouvé le penalty (50e).



L'orage était passé pour les "Spurs" et Alli en profitait pour porter White Hart Lane à son point de fusion en marquant son dixième but de la saison en Premier League. Ce deuxième but était même une copie conforme du premier: passe en retrait de Walker, centre d'Eriksen et tête croisée d'Alli. Ca tombe bien, ces trois-là ont tous prolongé du côté de Tottenham cet automne.



Résultats de la 20e journée du Championnat d'Angleterre de football:

lundi

Middlesbrough - Leicester 0 - 0

Everton - Southampton 3 - 0

Manchester City - Burnley 2 - 1

Sunderland - Liverpool 2 - 2

West Bromwich - Hull 3 - 1

West Ham - Manchester United 0 - 2



mardi

Bournemouth - Arsenal 3 - 3

Stoke - Watford 2 - 0

Crystal Palace - Swansea 1 - 2



mercredi

Tottenham - Chelsea 2 - 0