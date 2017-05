Total : signe des accords d'exploration en offshore profond au Sénégal

Total et la République du Sénégal ont signé deux accords permettant à Total de contribuer à dynamiser l'exploration pétrolière en mer profonde et très profonde au large du pays. "Acteur historique du raffinage et de la distribution de produits pétroliers au Sénégal, Total est ravi de pouvoir élargir sa présence dans le pays dans le secteur de l'Exploration-Production. Ces accords illustrent la volonté du Groupe d'explorer de nouveaux bassins en mer profonde du continent africain et de pouvoir y mettre en oeuvre son expertise mondialement reconnue. Total est particulièrement fier de pouvoir apporter au Sénégal ce savoir faire sur des zones prometteuses", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, à la suite de sa rencontre avec le Président de la République du Sénégal. Le premier accord est un contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures sur le bloc Rufisque Offshore Profond d'une superficie de 10 357 km2, dont Total sera opérateur (90%), aux côtés de la Société Nationale des Pétroles du Sénégal (Petrosen), qui détiendra les 10% restants. Le second est un accord de coopération avec Petrosen et le Ministère de l'Energie et du Développement des Energies Renouvelables de la République du Sénégal, aux termes duquel Total réalisera une étude de la zone en mer très profonde, en vue d'en déterminer le potentiel d'exploration et de devenir opérateur d'un bloc d'exploration. boursier.com