Top 5 des plus belles mangroves de Saint-Louis

Saint-Louis est un terreau de biodiversité. Sa mangrove riche et développée, fantastique du fait de sa splendeur absolue embellie le décor des berges du fleuve Sénégal et des cours d’eau. Souvent délaissée et menacée, la mangrove cache pourtant d’innombrables bienfaits. Une étude a montré, en effet que la surface sédimentaire de la mangrove, constituée de micro-organismes végétaux, a une capacité à séquestrer le carbone de 10 à 100 fois supérieures, à celle des palétuviers. Nurserie pour les poissons, cet écosystème qui cerne la ville, constitue un garde-manger et une source de revenus pour les habitants, qui utilisent aussi son bois pour les constructions de pirogues. Elle est un rempart efficace contre l'érosion. NDARINFO vous plonge dans un voyage féerique à la découverte de la mangrove NDAR. Si certaines sont gravement prises en otages par les ordures ( Pikine, Cité Vauvert, Darou), d’autres brillent de mille feux. Suivez le classement ...