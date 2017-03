Tivaouane disposée à préserver l'héritage de Serigne Cheikh

De tout ce qu'il a réussi en tant que Khalife général des Tidianes, la réconciliation de la famille Sy est sans doute ce qui aura marqué les esprits. En effet, dès son accession au khilafah, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum n'a pas lésiné sur les stratégies pour remettre les uns et les autres dans les rangs.



Le premier facteur de séparation auquel il s'est attaqué, c'est la célébration du Gamou en rang dispersé à Tivaouane. Le premier mawlid de son khilafah a d'ailleurs laissé apparaître de grands changements dans la célébration de cet événement dans la ville sainte.



En effet, Maodo Sy ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh qui tenait compagnie à Serigne Mbaye Sy Mansour à la mosquée El Hadji Malick Sy a été prié de rejoindre Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine à la mosquée Serigne Babacar Sy. De même, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy envoyait son frère cadet, Pape Malick Sy auprès de son "grand-frère" Serigne Mbaye Sy Mansour à la mosquée El Hadji Malick Sy.



Salué à sa juste valeur par tous les disciples tidianes, ce dispatching a été perpétué par le Khalife durant tout son règne. Ce qui a eu le don de rabibocher progressivement la famille Sy. L'homme de Dieu insistait beaucoup sur l'importance qu'il accordait à l'unité de la famille de Seydi Hadji Malick Sy.



Mais aujourd'hui qu'il n'est plus là, d'aucuns redoutent que cette entente soit fragilisée. Seulement, ses héritiers ne donnent pas l'impression d'’être dans une dynamique d’abandonner ce processus enclenché par le Cheikh. Ses obsèques ont été une occasion pour Serigne Abdoul Aziz Sy, ses frères cadets et leurs fils de manifester leur volonté de perpétuer le legs de Serigne Cheikh.