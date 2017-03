Tiraillements au sein du Pds : Moussa Cissé prend son bâton de pèlerin

«Les tiraillements au sein d’un parti comme le Pds sont tout à fait normal. Car, Me Wade est irremplaçable. Et je suis convaincu que n’importe lequel d’entre les différents responsables du Pds occupant le siège de Oumar Sarr aurait rencontré les mêmes difficultés». Ces propos sont de Moussa Cissé, Vice-président de la Fédération Pds de Kaffrine qui doit fêter ses 42 ans de compagnonnage avec Me Wade, ce 23 mars.



Poursuivant, M. Cissé a lancé un appel envers ses camarades de parti à taire leur divergence et à se retrouver autour d’une table pour rapprocher Mais, selon M. Cissé, les démarches sont déjà entreprises pour rectifier la donne.



«Je suis allé personnellement rendre visite à Farba Senghor avec qui j’ai discuté sur ce qu’il reproche à Oumar Sarr. On en a longuement parlé. Et J’ai effectué les mêmes démarches avec Pape Samba Mboup ainsi que des anciens du Pds. Et ils m’ont tous promis d’assister à la célébration de mes 40 ans de compagnonnage avec le Président Wade».



Revenant sur la gestion du Pds par Oumar Sarr, le secrétaire général de la fédération Pds de Nganda affirme que c’est tout à fait normal qu’il y ait des discordances entre les responsables, mais qu’en fin de compte, ils se retrouveront car il y va de l’avenir de leur formation».



Mais, il se dit convaincu que pour bientôt, tout va rentrer va l’ordre.



Pressafrik.com