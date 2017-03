Timbuktu Institute forme les professionnels de la presse en ligne sur la prévention de l’extrémisme et le vivre-ensemble

En partenariat avec la Fondation Rosa Luxemburg Siftung, basée à Dakar, Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies organise la première session de formation des professionnels de la presse en ligne du Sénégal sur les enjeux de la prévention contre l’extrémisme violent en Afrique.



Elle aura lieu le 22 mars 2017 de 9h à 18h30 dans les locaux de Timbuktu Institute, Sis VDN derrière OCHA - Sacré - Coeur 3 - Dakar (Sénégal) et sera le premier jalon d’un prochain programme sur la pacification de l’espace politique.



Cette session de formation sera animée par le Dr. Bakary Sambe, Directeur de Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies, accompagné d’experts en droit, en stratégie digitale et en intelligence stratégique et s’inscrit aussi dans le cadre du « Programme Educating for Peace » en collaboration avec l’Association des Professionnels de la presse en ligne (APPEL).







Seront abordés les thèmes sur la problématique de la radicalisation et de l’extrémisme violent et les techniques d’endoctrinement des groupes extrémistes via la communication en ligne, les aspects juridiques de l’information sensible et les stratégies d’influence sur Internet.



Pour rappel Timbuktu Institute avait récemment pris part au Sommet Google à Nairobi sur « contrecarrer les discours de haine et la violence » à travers Internet et les réseaux sociaux après le lancement de la première chaîne Youtube d’éducation à la paix en Afrique.