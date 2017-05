Tigo, partenaire des Grandes journées de don de sang organisées par Hope

Dans le cadre de la lutte contre la maternité infantile et maternelle, HOPE et Tigo ont organisé les 18, 19 et 20 mai 2017, des journées de don de sang dénommées « Bessou Yakkar ».

Cette initiative commune visait à collecter le maximum de poches de sang en prélude au Ramadan, qui est une période sensible pour les centres de santé. En outre, à travers cette opération, HOPE et Tigo ont souhaité véhiculer des messages d’espoir et rappeler que le don de sang est un acte fort car il sauve des vies.

Ces journées de sensibilisation à l’égard du grand public se sont tenues dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Kébémer et Saint-Louis selon le planning suivant :

• Jeudi 18 Mai :

Groupe Scolaire Serigne Sonhibou Mbacké de Diourbel

• Vendredi 19 Mai :

Place de France à Thiès

Centre National de Transfusion sanguine de Dakar



• Samedi 20 Mai :

UCAD – Dakar

Conseil Départemental de Kebemer

Université Gaston Berger de Saint Louis



345 poches de sang ont pu être collectées par le CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine et les hôpitaux régionaux partenaires.



Pour cette édition, les journées « Bessou Yakaar » ont été clôturées par un grand concert gratuit à l’UCAD. Ce concert animé par Akhlou Brick Paradise et Moh Dediouf a été l’occasion de sensibiliser les milliers de jeunes présents sur l’importance et l’utilité du don de sang. Ce fut aussi le moment de remercier tous les donneurs volontaires.

Tigo et Hope, ensemble pour sauver des vies.





A propos de Tigo

Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.

Le groupe MIC est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des télécommunications avec une présence dans douze pays aussi bien en Afrique qu’en Amérique Latine.

Depuis le lancement de sa 3G+, Tigo Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital lifestyle aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays.

Tigo s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Tigo, elle est présente sur le marché avec Tigo Business pour le monde professionnel, et Tigo cash pour les services financiers mobile.

Plus d’informations sur www.tigo.sn

Contact presse:

Aissatou Diene, Brand & Communications Manager, 76 675 30 76, adiene@tigo.sn





À propos de HOPE

HOPE est une plateforme d'applications web & mobile qui permet aux banques de sang d'augmenter leurs stocks de sang grâce à une communication permanente et interactive avec les donneurs de sang et les populations. Cette communication se fait via l'envoi de SMS, d'appels vocaux dans les langues locales (wolof, diola, sérère, yoruba, …) et une forte utilisation des TIC (applications mobiles, site web, facebook, …).

Depuis sa création, HOPE est soutenu dans toutes ses activités par TIGO Sénégal.

Créé en 2015 et lancé officiellement en Juin 2016, HOPE, à travers une phase pilote, en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine de Dakar, a touché plus de 30.000 personnes en 8 mois. La solution expérimentée au CNTS a permis, durant le pilote de tripler le nombre de dons dudit centre. De plus, près de 20.000 personnes nous suivent à travers les réseaux sociaux. Enfin, l’application mobile “sunuhope” est à ce jour utilisée par plus de 900 donneurs de sang de la région de Dakar.

Contacts

Evelyne Inès NTONGA, co-fondatrice de la plateforme, 781888329 - 766753148

evelyneines@sunuhope.com

Jean Luc Semedo, co-fondateur de la plateforme HOPE, 777240843 - 766753149

jlsemedo@sunuhope.com

http://www.sunuhope.com