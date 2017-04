Tigo, meilleure qualité internet dans la région de Dakar

Depuis le lancement de sa 3G+ en 2013, Tigo s’est donné pour mission de vulgariser l’internet, et d’ouvrir les populations, vivant au Sénégal, aux opportunités qu’offre le monde numérique.



Ce sont près de deux cents milliards de francs CFA (200 000 000 000) qui ont été investis dans la modernisation et l’extension du réseau internet, afin d’offrir la meilleure qualité de service aux clients Tigo. En outre, des partenariats stratégiques ont aussi été signés avec des opérateurs leaders dans l’univers numérique, tels que Facebook, en vue de faciliter l’accès à internet à tous.



La dernière mission de suivi de la qualité de service internet effectuée par l’ARTP en mars 2017 dans la région de Dakar, révèle que TIGO est le premier opérateur en qualité de service internet.

« Nous sommes heureux de voir que les différentes initiatives que nous avons mises en œuvre au niveau technique et commercial ces dernières années portent leurs fruits. Notre ambition est de continuer à offrir la meilleure qualité de service internet au niveau national et à tous nos clients. C’est une responsabilité dont nous avons conscience et pour laquelle toutes nos équipes sont mobilisées et engagées. Nous remercions nos clients pour leur confiance et leur fidélité » a déclaré la Directrice Génerale de Tigo, Mme Mitwa Ngambi.



A propos de Tigo :



Tigo est la marque commerciale de Sentel SA qui est une filiale du groupe Millicom International Cellular (MIC) exploitée au Sénégal depuis 2005. Tigo est aujourd’hui le deuxième opérateur de téléphonie mobile au Sénégal.



Le groupe MIC est l’un des leaders mondiaux dans le secteur des télécommunications avec une présence dans douze pays aussi bien en Afrique qu’en Amérique Latine.



Depuis le lancement de sa 3G+, Tigo Sénégal s’est donné pour ambition de faire découvrir et vivre le digital lifestyle aux populations et entreprises du Sénégal. Cette promesse se concrétise d’une part par les offres innovantes et accessibles que l’opérateur lance sur le marché, mais surtout s’inscrit dans une démarche d’entreprise citoyenne qui souhaite mettre le numérique au service des communautés et du développement économique du pays.



Tigo s’adresse à tous les segments de marché, avec des services spécifiques et variés. En plus de sa marque ombrelle Tigo, elle est présente sur le marché avec Tigo Business pour le monde professionnel, et Tigo cash pour les services financiers mobile.



