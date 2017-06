Tigo, aux côtés de la communauté chrétienne pour le pèlerinage de Popenguine

Dakar le 6 juin 2017- le 30 Mai une délégation de Tigo avec à sa tête sa Directrice Générale Mme Mitwa K. N’gambi, a rendu visite à l’Archevêque de Dakar Benjamin Ndiaye pour témoigner du soutien de l’entreprise à la communauté catholique et le rassurer de sa présence au pèlerinage marial de Popenguine.

« Nous remercions l’Archevêque de Dakar, pour l’accueil très chaleureux qu’il nous a réservé. Nous serons comme chaque année au pèlerinage marial de Popenguine.

Toutes les dispositions ont été prises pour assurer une bonne couverture réseau de la Popenguine et de la religion » a affirmé Mme N’gambi lors de la visite.



Le 31 Mai, la délégation de Tigo a remis au comité d’organisation du pèlerinage la contribution financière de l’opérateur, ainsi qu’un don de matériel pour accompagner les pèlerins.

Ce sont donc des milliers de pèlerins venus de toutes les régions du Sénégal qui se sont réunis Dimanche 4 mai pour un moment de communion, de prière et de partage.

Tigo, entreprise citoyenne et proche de ses clients, a tenu à être à leurs cotés pendant ces moments importants de leur vie religieuse.









