Tigo Business présente son datacenter de dernière génération aux Directeurs des Services Informatiques du Sénégal

Annoncé en juin 2016, le projet de datacenter d’une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA est aujourd’hui sorti de terre dans le pôle urbain de Diamniadio et est fin prêt. Ce datacenter construit par Sen Connect, entité du groupe Millicom, et filiale sœur de Tigo, sera commercialisé par Tigo Business, la marque de Tigo dédiée aux entreprises.



En prélude à l’inauguration officielle de son datacenter prévue en juillet 2017, Tigo Business a eu le privilège de présenter ce bijou technologique aux Directeurs des Services Informatiques des plus grandes entreprises du Sénégal.



La cérémonie de présentation a eu lieu le mercredi 24 mai au Radisson Blu Hôtel devant un parterre d’experts des technologies de l’information et de la communication, et des partenaires de choix tels que Uptime Institute, organe de référence mondiale de certification des datacenters, Master Power l’un des leaders mondiaux dans la construction de datacenters, et Avanti, leader des services de communications par satellite, premier client du nouveau datacenter.



Monsieur Samba Koita, Directeur Technique de Tigo, a présenté le datacenter Sen Connect comme d’une part un facilitateur d’échanges et de mémorisation des données pour les entreprises, et d’autre part un outil d’optimisation et d’accélération de leurs performances au Sénégal et dans la sous-région. Il a rappelé que Tigo en tant qu’acteur technologique et économique, entend jouer pleinement son rôle dans l’édification et la consolidation du Sénégal numérique.



« Nous nous sommes entourés des meilleurs dans le domaine pour développer et suivre ce projet. Des personnes ayant de l’expérience en Europe, aux Etats-Unis, et surtout en Afrique et qui sont capables de prendre en compte nos réalités locales » a insisté M. Samba Koita lors de son intervention, en présentant les experts qui ont travaillé sur ce projet.



« Ce datacenter a été construit pour répondre à vos préoccupations, en tant que garant de la sécurité et de la continuité du business dans vos différentes entreprises » a ensuite souligné M. Hichem Andaloussi, Directeur de Tigo Business, s’adressant aux DSI.



Grâce à la qualité de ses normes de sécurité et de contrôle, le datacenter Sen Connect a reçu la certification Tiers 3, attribuée par Uptime Institute. Ayant répondu aux 45 critères d’exigence requis par l’organisation, le datacenter Sen Connect devient le premier datacenter certifié Tiers 3 de l’Afrique de l’Ouest francophone.



C’est avec beaucoup d’intérêt que les DSI ont suivi la présentation technique du datacenter. Ils ont salué par la voix de Monsieur Ribeiro, Président du Club des DSI du Sénégal, cette innovation majeure qui vient offrir des solutions d’hébergement sécurisées pour leurs entreprises au Sénégal. Ils ont par la suite, dans une ambiance conviviale, échangé sur les opportunités que ce datacenter pourrait offrir aux uns et aux autres en fonction de leurs domaines d’activités.



M. Andaloussi a invité les DSI à visiter le datacenter qui peut d’ores et déjà accueillir leurs besoins. Ce fut pour lui l’occasion de rappeler que Tigo dispose déjà d’un réseau de fibre optique de 1300 Km sur l’étendue du territoire sénégalais, d’une excellente qualité 3G+, et de solutions voix et internet à des tarifs accessibles.



Tigo Business se veut le partenaire qui accompagne les entreprises sénégalaises dans leur croissance, en leur permettant d’optimiser leurs coûts de communication et en leur assurant la continuité de leur activité. Ce datacenter vient confirmer cette ambition.

En juillet prochain, aura lieu l’inauguration officielle du Datacenter Sen Connect en présence de toutes les autorités compétentes.



A propos de Tigo Business



Tigo Business est la marque commerciale de Tigo dédiée au monde professionnel. Officiellement lancée en mai 2015, elle propose des solutions voix, des solutions de connectivité, des services avancées et des outils de gestion pour faciliter l’activité des professionnels.



Tigo Business entend être un partenaire de choix qui garde comme ligne de conduite : l’innovation, le service client et l’optimisation des budgets de communications de ses clients, pour accompagner les entreprises dans leur développement et leur croissance.



Avec des infrastructures fiables de dernière génération, un réseau performant et un portefeuille de solutions variées, modulables et compétitives, c’est une offre complète que Tigo Business propose aux petites, moyennes et grandes entreprises au Sénégal.



