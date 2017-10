Tiger Woods n'ira pas en prison

Tiger Woods rentre dans le rang. La star du golf, poursuivie pour conduite dangereuse, a plaidé coupable et accepté un accord qui lui permet d‘éviter la prison. Retrouvé il y a cinq mois endormi au volant de sa voiture avec un cocktail détonant de médicaments dans le sang, il sera mis à l‘épreuve pendant un an. Le golfeur américain devra faire 50 heures de travaux d’intérêt général, suivre un programme de réhabilitation ainsi qu’une thérapie et se soumettre à des tests aléatoires d’alcoolémie et de toxicomanie.



Grâce à cet accord, Tiger Woods échappe à la condamnation pour conduite sous l’influence de psychotropes qui aurait pu lui valoir une peine bien plus lourde.



Le 29 mai, il avait été arrêté alors qu’il s‘était assoupi dans sa voiture, moteur allumé, sur le bord de la route, en Floride. Les tests avaient révélé la prise de cinq puissants médicaments, des anti-douleurs, un anti-dépresseur, un somnifère et du THC, un composant chimique de la marijuana.



Avec AFP