Tidiane Sylla, ancien ministre socialiste : « Je regrette ce manque de confiance qui s’est installé dans les rapports entre les acteurs politiques »

Ancien ministre sous l’ère socialiste, Tidiane Sylla qui se dit toujours « socialiste de cœur » a donné sa lecture politique sur la situation de crise dans cette formation politique. Et ce dernier de dire regretter le manque de confiance qui s’est installé dans les rapports entre les acteurs politiques.



« Sur les remous que connait le parti socialiste, je ne peux pas me prononcer sur des questions pendantes devant la justice, mais ce que je regrette avec beaucoup de sénégalais, c’est le manque de confiance et la défiance qui s’est installée dans les rapports entre les acteurs politiques, au sein du PS compris. Et comme dans les couples, la faute est toujours partagée » a-t-il dit au micro du « Grand Jury »