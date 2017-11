Thiomby : La municipalité s'appuie sur les chefs de village pour développer l'économie locale

La commune de Thiomby est dépourvue de marché et de gare routière qui aurait permis aux autorités locales de bénéficier de leurs retombées fiscales.



C'est pourquoi, le conseil municipal à travers l'édile de la localité, Alexandre Ngom, s'est tourné vers d'autres niches de recettes, notamment la fiscalité locale où les chefs de village jouent un rôle important, selon le premier adjoint au maire, Mamadou Sarr.



Au cours d'une rencontre d'évaluation avec les chefs de village, après une année d'exécution, un bilan satisfaisant a été dressé. " La commune ne peut pas fonctionner sans les chefs de village, car nous comptons sur le minimum fiscal collecté par eux. Donc, s'ils trainent le pas, ça ne marchera pas. Nous avons initié une rencontre pour les remercier et leur renouveler notre confiance", a déclaré l'adjoint au maire.



Au sortir de cette rencontre, le maire a par ailleurs mis à la disposition de ces chefs de village des sacs de riz et des détergents. Il a également invité le chef de l'État à leur ( chefs de village) venir davantage en aide pour l'intérêt de la population et de la collectivité.