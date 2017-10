Thiomby : La municipalité invite les écoles de la commune à faire cette année les meilleurs résultats dans le département de Kaolack

Dans la commune de Thiomby, les autorités municipalités ne badinent pas avec l'éducation des potaches.



En effet, lors d'une cérémonie de distribution de fournitures scolaires d'une valeur de 6 millions 400 mille Fcfa, le premier adjoint au maire, Mamadou Sarr, qui a représenté l'édile de la commune, Alexandre Ngom, a transmis le message du conseil municipal.



" Ce que nous espérons en faisant entrer ces intrants au niveau des établissements, c'est que ces écoles là fassent les meilleurs résultats au niveau du département de Kaolack".



Selon le maire, si l'école de Thiagane (village) arrive aujourd'hui à caracoler en tête dans le département, toutes les autres écoles de cette commune doivent pouvoir en faire de même. " L'école de Thiagane occupe une excellente position et cela depuis presque 3 ans. Et je crois que c'était une école qui était en déperdition, on nous avait même convié là bas pour animer une conférence en vue de booster l'école et depuis lors, elle est placée parmi les premières écoles du département de Kaolack. Donc, pourquoi pas les autres écoles? "



" L'objectif cette année, c'est d'avoir les 6 écoles parmi les 10 écoles d'excellence du département de Kaolack", a conclu l'adjoint au maire Mamadou Sarr.