Thiès : Siré Dia enrôle des responsables de Rewmi

Le DG de la Poste a réussi la prouesse d’enrôler de nouveaux militants à l’Alliance pour la République. Il s’agit précisément de militants de Rewmi avec à leur tête Abib Niang, Responsable des jeunes, chargé de l’organisation et de la propagande de la commune de Thies Est, mais aussi Soda Barry de aiglon , Vieux Bassène de Balabey, Binta Coulibaly de Bountou Dépôt, Penda Niang de Randoulène, Sadièye Seck et Colé Diop de Payène.

Lors de la cérémonie de ralliement tenue ce week-end, Il a laissé entendre que son ralliement à l’APR découle de l’œuvre du DG Siré Dia qui ne ménage aucun effort pour soutenir les populations de Thiès. Il a été imité par les 5 autres responsables qui ont magnifié l’œuvre du DG de la Poste et qui ont promis de tout mettre en œuvre pour une large victoire de l’APR aux législatives à Thiès.