Thiès : La Victoire de Benno confirme l’effacement voire l’atomisation du mythe Idrissa Seck, selon Mamadou Thiaw

La victoire de Benno renvoie à des symboles selon Mamadou Thiaw. D’abord, celui de la maturité des hommes et femmes qui composent la coalition Bby. Ensuite, celui de l’acceptation fusionnelle des choix opérés par le Président Sall. Et enfin, celui de l’effacement voire l’atomisation d’un mythe longtemps entretenu par les officines politiques de la région de Thiès, autour du personnage d’Idrissa Seck très porté vers la juxtaposition de mots creux et aériens.

Lors de ces Législatives, Bby a pulvérisé la coalition Manko Taxawu Senegaal avec un écart de 28.381 voix. Bby a obtenu 80.336 voix, Mts 51.955 voix, la coalition gagnante/WattuSenegaal 19.892 voix et enfin le parti de l’unité et de la renaissance (Pur) 13.575 voix.

Analysant ces résultats, le maire de Tassette fera remarquer que c’est dans le fond que la victoire attire l’attention.

Il est d’avis que le choix éclairé de Macky Sall porte la marque des réalisations massives et bruyantes dans la région et le département de Thiès, la commune de Tassette et ses villages et hameaux. « Quel esprit raisonnable et cartésien pourrait résister au flot déferlant de réalisations générées par les actions du chef de l’Etat dans des zones où le minimum basique de la vie était absent ? », s’est-il interrogé.

Le Se du Pndl s’est félicité que tous les bureaux de vote de la commune de Tassette soient largement remportés par la coalition présidentielle. Pour lui, les effets positifs de la politique sociale et économique du chef de l’Etat ont fini par faire le reste. Parmi les réalisations du gouvernement dans le département, il cite, pèle-mêle, la couverture maladie universelle (Cmu), les bourses familiales, les nombreux forages et points d’eau positionnés dans les zones névralgiques, l’éclairage public par le solaire et le réseau électrique, repoussant les ténèbres et l’obscurité dans des limites infinies. « Le Président de la République nous a mis sur l’orbite du développement. Nous lui devons gratitude et reconnaissance », soutient-il.

En perspective de la Présidentielle de 2019, le maire de Tassette a lancé un appel mobilisateur pour un resserrement des lignes, une amplification des actions de terrain, et une union des cœurs. « Tout devrait nous rassembler autour du chef de l’Etat. Il serait assez réducteur d’expliciter les vraies raisons de notre victoire par une alchimie des chiffres. Tout tourne autour du chef de l’Etat qui se résume en l’alpha et l’oméga de notre victoire. Demain, c’est 2019. Et 2019, c’est aujourd’hui. Point de trêve pour un combattant de terrain. Adoptons une posture débout, pour d’autres conquêtes », recommande-t-il.