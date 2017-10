Thies: Assemblée générale En marche vers 2019 And ak Siré Dia, falat Macky dès le 1er tour (Vidéo)

Les militants de l’Apr et de Benno jurent de donner à Macky Sall un deuxième mandat en 2019 dès le 1er tour.Après la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives du 30 juillet, les militants et responsables se sont mobilisés au siège de l’Apr à Aiglon pour honorer leur tête de liste Pape Siré Dia à travers une assemblée générale En marche vers 2019 And ak Siré Dia, falat Macky dès le 1er tour géant. Les différents orateurs ont félicité le Dg de La Poste pour son leadership, son charisme, son sens de rassembleur et son ouverture qui ont abouti à cette grosse performance. Tous ont appelé à l’unité, à la mobilisation et au travail de terrain pour redoubler d’efforts et donner au président Macky Sall un deuxième mandat en 2019 et dès le 1er tour.