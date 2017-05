Thierno Alassane Sall démis de ses fonctions : Le Premier ministre Mouhamed Dionne nommé cumulativement Ministre de l’Énergie

« Dakaractu » avait vu juste en notant que Thierno Alassane Sall, désormais ex ministre de l’énergie n’avait pas démissionné, mais plutôt avait été démis de ses fonctions par le Chef de l’Etat Macky Sall. Le communiqué du ministre porte-parole du Gouvernement Seydou Gueye, vient de nous donner raison. En effet informe t’il c’est par décret n° 2017-696 du 2 mai 2017, que « le Président de la République a mis fin aux fonctions de Monsieur Thierno Alassane SALL, Ministre de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables ». Et ajoute la source, Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Premier Ministre, est nommé, « cumulativement avec ses fonctions, Ministre de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables, par décret n° 2017- 697 du 2 mai 2017 ».