Thierno Alassane SALL : Un homme pris en étau entre l’éthique de conviction et l’éthique de responsabilité (SADA DIALLO)

Nous avons écouté la sortie médiatique de l’ancien coordonnateur des cadres de l’Alliance Pour la République (APR) dans l’émission Grand Jury de la RFM. Cependant son argumentaire est révélateur d’une contradiction implicite d’un homme qui veut mettre en avant ses convictions mais qui est rattrapé par l’éthique de responsabilité. Après avoir eu a dirigé la structure des cadres de l’APR et avoir occupé de hautes fonctions dans la sphère étatique, remettre en cause la gouvernance du régime ne pourrait nullement dédouaner Thierno Alassane SALL de ses responsabilités.

En effet, quand l’éthique de responsabilité rattrape l’éthique de conviction, les mains deviennent liées et les coups perdent de leurs convictions et de leurs valeurs.





SADA DIALLO Président du Mouvement Sicap Debout