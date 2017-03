Thérèse Faye Diouf tacle Barthélémy Dias : « Son comportement n’honore pas la jeunesse Sénégalaise »

Lors de l’installation de la coordination des jeunesses de Benno Bokk Yakaar, la présidente de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) s’est prononcée sur le comportement du député Barthélémy Dias vis-à-vis du Premier ministre. Thérèse Faye Diouf a dénoncé l’attitude de Barth et regrette “un acte d’indiscipline”. « Le comportement de Barth n’honore pas la jeunesse Sénégalaise. Il faut le reconnaitre et oser le dire, ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale tout le monde l’a suivi. Je l’ai bien écouté, entendu et compris, il a placé des propos indécents vis-à-vis du premier ministre et du président l’Assemblée nationale. Pourtant l’article l’article 53 jusqu’à 57 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale autorise le président Moustapha Niasse à interpeler la sécurité pour le faire sortir de l’hémicycle, mais il a été plus mature », a déclaré la nouvelle adjointe au Président de la jeunesse de Benno Bokk Yakar.