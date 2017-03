Thérèse Faye Diouf descend Yen a marre : " Ils doivent répondre aux accusations sur l'argent qu'ils ont pris de Lamine Diack, d'ONG occultes et d'hommes politiques Sénégalais (...) Les Y'en a marristes ne sont pas des modèles et on fera face à eux "

En conférence de presse, la coordinatrice de la COJER, Thérèse Faye Diouf a descendu en flammes le mouvement Y'en a marre.

Pour Mme Diouf, "après son échec retentissant et lamentable lors du référendum du 20 mars 2016, le groupuscule Y’en a marre sort encore du bois avec un slogan bouffon, grotesque et sot."

Très en verve, Thérèse Faye Diouf indique que "décidément, il pousse sa sottise jusqu’à vouloir se prendre pour les chevaliers du peuple. Le peuple a définitivement tranché en portant son choix sur l’espoir, incarné par le Plan Sénégal Emergent, à la place de l’aventure incarnée par ces groupuscules de zombies citoyens sans consciences ni connaissances des enjeux stratégiques.

Ils osent dire que la justice n’est pas indépendante dans notre pays, pourquoi ne retournent-t-ils pas en République démocratique du Congo tenir des réunions ? S’ils le pensent vraiment qu’ils commentent des délits, ils seront servis par notre brave justice."

Avant de réclamer quoi que ce soit, Thérèse Faye DIouf pense que les Y'en a marristes "devraient éclairer les sénégalais sur le financement reçu de monsieur Lamine Diack et de multiples ONG occultes."

Parlant de la sortie de Y'en a marre contre le Chef de l'Etat, la coordinatrice de la COJER déclare que "dire que le président Macky Sall a plus de ministres et ministres conseillers que son prédécesseur est totalement faux et infondé. Cela démontre encore une fois l’inculture des zombies de y’en a marre. Nous les invitons à aller se renseigner avant de verser dans la médisance et également à apprendre à faire la différence entre les différentes fonctions qui existent dans notre Administration.

Parler de mauvaise gestion comme bilan des cinq ans, c’est absolument méconnaître la marche actuelle du pays. Si nos amis, regardaient ce qui se passe dans la Région de Dakar, s'ils se déplaçaient un tout petit peu vers Kaolack, ils verraient que la reconstruction de la route Fatick-Kaolack est presque terminée. Si y’en a marre fréquentait la zone méridionale, il allait constater que la route Mandat Douane-Vélingara est réceptionnée et la route Vélingara-Kounkané presque terminée. Si les gens de y’en marre suivaient un peu l’actualité dans le département de Nioro, ils allaient remarquer que la reconstruction de la route Dinguiraye-Keur Ayib est pratiquement achevée. On pourrait donner autant d’exemple que de secteur. C’est aussi, les efforts colossaux consentis par le Président Macky Sall dans le secteur de l’énergie qui ont permis à Y’en a marre de tenir son point de presse sans coupure d’électricité".

Néanmoins, Thérèse Faye de dire que "mais, puisqu’il n y’a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, les « y’en a marristes » en plus d’être aveugles, sont devenus des zombies citoyens ambulants. Alors nous leur rafraîchissons la mémoire. Qui, avant Macky SALL, avait entendu et vécu les Bourses de Sécurité Familiale et la CMU? Quel compatriote ne reconnaît pas que c'est sous Macky Sall, que les denrées de première nécessité ont connu une baisse aussi forte et aussi durable? Qui ne vit pas au quotidien les performances de la SENELEC avec, en prime une baisse du coût de l'électricité?

Qui ne mesure pas les centaines de Forages, de Châteaux d'eau et la remarquable politique Hydraulique, qui ont permis, notamment grâce au PUDC, de donner à plus de 660 000 Sénégalais, de l'eau potable et d'électrifier plus de 1200 Villages par le biais de l'ASER? Qui a mis fin aux fameux "BONS IMPAYES", injecté plus de 52 Milliards dans l'Agriculture sur un an, construit plus de 9500 salles de classes, 333 écoles élémentaires, 162 Collèges? Qui prend en charge les inondations qui affectent nos Banlieues avec plus de 100 Milliards mobilisés? Qui, en 05 ans seulement, a construit plus de Logements Sociaux que son prédécesseur? Qui s'occupe réellement de nos Retraités dont les pensions sont revues à la hausse et de nos braves fonctionnaires qui bénéficient d'une hausse de salaires jamais atteinte dans notre pays? La nouvelle carte de l'Enseignement Supérieur, la multiplication des ISEP, l'Université Virtuelle, la Loi d'Orientation sociale, en particulier la Carte d'Egalité des Chances favorable aux Handicapés, ne sont - elles des preuves palpables, attestant, entre autres, du magnifique Bilan du Président Macky Sall?"

Parlant du prévu meeting le 7 Avril, la coordinatrice de la Cojer souligne que "le rassemblement d’un million de personnes prévu est une affabulation, une imposture qui ne va, comme à l’accoutumée, accoucher que d’une petite souris.

La COJER fera face à toute tentative éhontée de sabordage de la marche inéluctable de notre pays vers l’émergence.

Ainsi, vêtues de blanc, les Jeunesses Républicaines du Sénégal leur donnent rendez vous dans la rue avec fermeté pour magnifier les importantes réalisations du Président Macky Sall depuis 2012 et protéger la stabilité et à la cohésion sociale qui prévalent dans notre paysage de toute émergence"