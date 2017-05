Thérèse Faye Diouf a rencontré le Collectif national des Animateurs polyvalents : Ce qui a été dit...

Le Collectif national des Animateurs polyvalents a rencontré de nouveau, Mme la Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP), le mercredi 10 mai 2017, à 13 heures, dans la salle de conférence de l’ANPECTP. L’objet de la rencontre était de poursuivre les échanges, entamés le lundi 08 mai 2017, portant sur la prise en charge des Animateurs polyvalents bénévoles, dans le cadre de la formation dipômante, afin de lever les équivoques.



A l’issue de cette rencontre, la Directrice générale de l’ANPECTP a pris un engagement concernant le dossier des Animateurs polyvalents. Cet engagement consiste à solliciter, auprès des plus hautes autorités, l’autorisation de procéder au remplacement des 56 Animateurs polyvalents manquants pour compléter la liste des 419 déjà pris en charge, afin que ces derniers puissent intégrer la 2ème cohorte.



Le Collectif des Animateurs polyvalents tient à exprimer ses regrets les plus sincères pour les désagréments causés durant ces dernières 48 heures.



Le Collectif tient aussi à remercier la Direction générale pour leur engagement, leur générosité et leur soutien manifestés à leur endroit.



Le Collectif des Animateurs polyvalents lance un appel à l’endroit des autorités pour solliciter un dénouement heureux et rapide du problème, dans le but d’améliorer les conditions de vie et de travail des Animateurs polyvalents, pour la prise en charge de la Petite enfance.



Fait à Dakar le 10 mai 2017



Le Collectif national des Animateurs polyvalents.