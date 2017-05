Theresa May Première ministre britannique sur l'attentat de Manchester : «Nous pensons connaître l'identité du terroriste»

La première ministre britannique s'est exprimée devant le 10 Downing Street : "Les personnes qui se trouvaient dans cette salle ont été les victimes d'une attaque qui a ciblé les jeunes de notre société. C'est la pire attaque que cette ville ait jamais connu. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'à 22h30 hier soir, la police a reçu un appel qui déclarait une explosion près de la gare Victoria. Nous savons qu'un terroriste isolé a fait exploser une bombe pour tuer le plus grand nombre de personnes. C'est une attaque d'une lâcheté absolument innommable. 22 personnes sont mortes, en plus du terroriste, et 59 ont été blessées. Un grand nombre sont entre la vie et la mort, dont beaucoup d'enfants. Nous ne comprenons pas comment on peut être aussi tordu et malade pour perpétrer de telles attaques contre des enfants. Nous essaierons de tout faire pour traduire en justice les responsables de cette attaque".



"Nous pensons connaître l'identité du terroriste mais nous ne pouvons pas communiquer son nom à ce stade de l'enquête. 400 personnes ont participé aux opérations de sauvetage cette nuit. L'enquête de police bénéficie d'un grand nombre de ressources. Si vous avez des informations, adressez-vous à la police de Manchester. Je vais rencontrer le maire de Manchester et le responsable de la police. Nous avons vu le pire et le meilleur hier soir : la lâcheté de l'assaillant et la bravoure des forces de police. Nous devons conserver à l'esprit les images d'hommes et de femmes qui se sont précipités aux secours des victimes. Nous allons vivre des jours et des semaines difficiles et nous pensons à la population de Manchester. Le terrorisme ne gagnera jamais. Notre pays, notre mode de vie, nos valeurs prévaudront toujours", a-t-elle déclaré.